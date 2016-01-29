Kentsel dönüşümde 'emsalsiz sahtecilik'

Kadıköy'de, kentsel dönüşüm binalarında müteahhitlerin yüzde 5 fazla inşaat yapabilmek için geçmişe dönük evraklar düzenleyerek milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Emsal sahteciliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte AKP'li meclis üyeleri ruhsatların incelenmesi için önerge verdi.

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre; olası büyük İstanbul depremine hazırlık için binalar kentsel dönüşüm yasası kapsamında dönüştürülürken, emsal sahteciliği yapıldığı ortaya çıktı. Emsal sahteciliği yolu ile bazı ev sahibi ve müteahhitlerin milyonlarca lira kazandığı öne sürülüyor. Sahteciliğin temeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliğine dayanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Haziran 2013’te kentsel dönüşümle ilgili Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çıkardı. Bu yönetmeliğe göre depreme dayanıksız binasını kentsel dönüşüme sokanlara mevcut imar haklarının yanında yüzde 25 emsal artışı hakkı da verildi. Böylece bin metrekare arsası olan bir kişi Kadıköy’de evini kentsel dönüşüme sokarsa 2 bin 70 metrekare inşaat yapabiliyordu. Bu yönetmelikle 250 metrekare daha inşaat hakkı elde etmiş oldular. Bakanlık, Eylül 2013 yılında aynı yönetmelikte bir değişiklik daha yaparak ekstradan verilen emsal artışını yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürdü ve net alandan hesaplanması esası getirdi.

Kazanılmış haklar korundu ama...

Bakanlık 2014 yılında yönetmelikte bir düzenleme daha yaptı ve geçici 6. Maddede değişiklik yaptı. Daha önce işlemleri başlatanların mağdur olmaması için de yönetmelikte şöyle bir maddeye yer verdi: “2014 yılının mayıs ayından önce işlemlere başlayanlar, yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulan veya binası yıkılan veya riskli yapı tespiti yaptırılan veya bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespit işlemlerine başlanılan veya inşaat sözleşmesi yapılan veya proje sözleşmesi yapılan veya inşaat yahut proje yapmak için noter tasdikli taahhütname veya vekâletname alınan veya yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi için başvurulan veya imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi almak üzere başvurulan veya zemin ve temel etüt raporu hazırlanan parsellere eski hükümlerden yararlanabilir. Hak sahipleri istediği yönetmelikten faydalanabilir.”

Sahte belgeler düzenlendi

Yönetmelikteki değişiklik sonrası yüzde 5 daha fazla inşaat yapmak isteyen bazı ev sahibi ve müteahhitlerin sahtecilik yaptığı öne sürüldü. Kadıköy’de yönetmelik değişikliğinden önce işlem başlatmayan bazı müteahhit ve ev sahiplerinin geriye dönük belgeler düzenleyerek yüzde 20 yerine, yüzde 25 emsal artışından yararlandığı tespit edildi. Kadıköy Belediyesi ekipleri bazı evraklardan şüphelenmesi üzerine sahtecilik ortaya çıktı.

'6 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk'

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, emsal sahteciliğinin noter yevmiye numaraları ya da bazı imzalardaki farklılıklar görülünce ortaya çıkarıldığını belirterek, “Şu ana kadar 6 kişiyle ilgili sahtecilik nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Evrakları inceliyoruz. Bu yönde sahtecilik tespit ettiklerimizle ilgili hukuki süreci devam ettireceğiz” dedi.

AKP'liler önerge verdi

Emsal sahteciliğinin ortaya çıkması üzerine AKP’li Meclis üyeleri konuyu Kadıköy Belediye Meclisi gündemine taşıdı. AK Grup Başkanvekili Ömer Şahan ve meclis üyelerinin imzasıyla verilen önergede 2013 yılında çıkarılan yönetmeliğe göre kaç ruhsatın verildiği sordular. AKP’li meclis üyeleri bu ruhsatlarda kullanılan evrakları incelmek için istediler.

Sahte belgeyle milyonluk rant

AKP’li Ömer Şahan sahteciliğin ekonomik boyutunun da büyük olduğunu dile getirdi. Şahan “Kadıköy'de emsal 2.07 olarak uygulanıyor. Bunun yanında verilen ekstra imar hakkı var. Örneğin bin metrekarelik bir parselde sahte evrakla yaklaşık 1 ile 3 milyon lira arasında rant elde ediliyor. Bu dürüst vatandaşa haksızlık” dedi.

Başka ilçelerde var mı?

Kadıköy’de ortaya çıkan sahtecilik olayı İstanbul’un rantı yüksek diğer ilçelerinde de olup olmadığı merak konusu oldu. Uzmanlar belediyeleri bu konuda uyarıyor.

Danıştay yönetmeliğin yürütmesini durdurdu

Mayıs 2014'te yapılan değişiklik ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Geçici 6. maddesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalara ek emsal ve uygulamada olan yönetmeliklerden birini tercih etme hakkı tanındı. Mimarlar odası tarafından açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2014 yılında yapılan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Geçici 6. Maddesindeki değişikliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Karar daha belediyelere gönderilmedi. Karar sonrası sistemin nasıl işleyeceği bakanlık tarafından açıklanacak. Şimdi belediyeler bakanlıktan yazı bekliyor.