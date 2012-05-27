Kentsel dönüşümde 60 günlük süre 5 aya uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli binaların yıkımı için verilen 60 günlük sürenin, vatandaş binasını yıktırmadığı takdirde 4-5 aya kadar uzayabileceğini açıkladı. Binası yıkılana ise faiz desteği, sübvansiyon ve geçici konut verilecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapıların yıktırılması için hak sahiplerine verilen 60 günlük sürenin, vatandaş binasını yıktırmadığı takdirde 4-5 aya kadar uzayabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'de kabul edilen, kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1-2 ay içinde uygulanmaya başlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasayla ilgili uygulama yönetmelikleri hazırlama çalışmalarına devam ediyor. Dönüşüme ilk etapta İstanbul, İzmir gibi birinci derece deprem kuşağı yerlerden başlanılacak.

Kanuna göre, riskli tespit edilen bina, Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen riskli alan içinde kalıyorsa yıkılacak. Yapı ve yapının bulunduğu alan riskli ise 60 gün içinde yıkılması gerekecek. Vatandaş yıkmazsa ikinci defa süre verilecek. Bu süre zarfında da yıkmazsa mülki amirlerden yapıyı yıkması istenecek. Bu durumda süre 4-5 aya kadar uzayabilecek.



3 kat yerine 10 kat yapılmayacak



Bakanlık, riskli alanda olup, binası riskli olduğu tespit edilen vatandaşlara kredi desteği ve kira yardımı yapacak. Ayrıca, vatandaşların sosyo-ekonomik durumlarını değerlendirerek, talepte bulunmaları halinde faiz desteği, sübvansiyon ve geçici konut destekleri de verecek.

Bakanlık, dönüşümde bina stoku oluşturmamak için çalışmalar yapacak, yıkılan konutların adedi kadar konut üretilecek. Örneğin 3 katlı bina yıkılıp yerine 10 katlı bina dikilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2B arazilerinin yüzde 90'ını kentsel dönüşüm hesabına aktaracak. Bunun yanında, çevre cezalarının yüzde 50'si, uygulamada bulunacak belediye yatırım bütçelerinin yüzde 5'i ve harç gelirlerinin yüzde 50'si, İller Bankası'nın bazı faaliyetlerinden elde edeceği karın yüzde 50'si ve Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek de kentsel dönüşüm için kullanılacak.



75 milyon iş ortağımız var



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirmek için gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde yeterli ekip ve ekipmanın olduğunu belirtti.

Projenin toplumun her kesimini kucakladığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

''Yerel yönetimler, TOKİ, sivil toplum kuruluşları, özel sektör iş ortağımızdır. Biz projenin devlet projesi olduğunu ve 75 milyon iş ortağımız olduğunu düşünüyoruz.''