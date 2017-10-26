Kentsel dönüşümde 500 bin yeni konut hedefi (2)

BAKAN ÖZHASEKİ MANİSA\'DA PARTİLİLERLE BULUŞTU

Kentsel Dönüşüm Çalıştayı\'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'yi partililer binanın önünde karşıladı. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Bakan Özhaseki\'ye mesir macununun bulunduğu bir sepet hediye etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, tarihe geçmiş en büyük yolsuzlukların CHP döneminde olduğunu öne sürdü, AK Parti öncesindeki dönemi hatırlattı. AK Partili belediyelerin belediyecilikte çığır açtığını savunan Özhaseki, \"Bütün hükümetlerden daha başarılıyız, yapılacak daha çok şey var. 15 senedir ortaya koyulan performans Cumhuriyet hükümetlerinin hepsinden daha başarılı\" dedi.

Türkiye\'nin birçok terör örgütü ile mücadele ettiğini, ancak huzur içinde olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, bu zorluklara rağmen ekonomik büyümenin de iyi olduğunu belirtti. 28 Avrupa ülkesinin büyüme hızından daha iyi bir büyümeye sahip olunduğunu kaydeden Özhaseki, yıl sonunda büyümenin yüzde 5\'i geçeğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ

Kayseri\'de belediye başkanlığı da yapmış olan Bakan Özhaseki\'ye, istifası istenen AK Partili belediye başkanları da soruldu. Bakan Özhaseki, \"Belediye başkanları bağımsız seçilirlerse istedikleri gibi hareket etme imkanları vardı. Bir belediye başkanı seçilirken partiye birçok insan müracaat eder. Partinin kendine has kuralları vardır. Mesele belediyecilikse o partinin belediyecilik anlayışı vardır. Gelen kişinin bunu takip etmesi icap eder. Parti değişik dönemler içinde kendi kuralları, kendi prensiplerini ortaya koyan belediye başkanı olursa onları destekler. Ama değilse \'bir dakika\' deme hakkı vardır. Benim genel başkan yardımcılığım sırasında 4 kişinin dosyasını hazırladık, partiyle ilişkilerini kestik. Partinin bunu deme hakkı vardır. Çünkü o arkadaşımız partili bir belediye başkanıdır. Bu arkadaşların ille de suçlu olduğu anlamına gelmez. Bunu böyle görmek hata olur. İlle de cezai durumu gerektirecek işlem yaptığı anlamına gelmez. Parti kendi iç disiplini işleterek, uygun görmediği kişiler için \'bir dakika\' deme hakkına sahiptir diye düşünüyorum\" dedi.

Bakan Özhaseki, programının ardından Manisa\'dan ayrıldı.

Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)



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