Kentsel dönüşüm yıkım alanında 2 işçi göçük altında kaldı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR / DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Sur İlçesi\'nin Ali Paşa Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan yıkım çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sur İlçesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışması yapılan Ali Paşa ve Lalebey mahallesindeki çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Bir anda yıkılan harfiyatın altında kalan 2 işçinin yardımına işçi arkadaşları koşarken, olay yerine 112, itfaye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Kısa sürede enkaz altından çıkarılan yaralı işçiler ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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