Kentsel dönüşüm mağduru olan Fikirtepe halkı borç batağına sürüklendi: Baba toprağını ufak ufak satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar

İstanbul Fikirtepe kentsel dönüşümün en zor ilerlediği bölge oldu. 2011’de başlayan dönüşüm sürecinde onlarca insan mağdur oldu. İflas eden firmaların kimi projeye hiç başlamadı, kimi yarım bıraktı. Yeni ev hayali kurarken elindekinden de olan vatandaşlar uzun yıllar kira yardımı da alamayınca geçim sıkıntısı yaşadı. Dönüşümden umudunu kesenler arsa paylarını birer birer satmaya başladı. Bir dönem 10-12 bin liraya kadar çıkan metrekare fiyatları bugün 4-5 bin liraya düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Engin Akgüzel dönüşüm sürecinde değer kazanan bölgenin yarım kalan inşaatlar ve bölgenin negatif algısı nedeniyle giderek değer kaybettiğini söyledi.

"Fikirtepe insanları borç batağına sürüklendi"

Bölgede yaşayan dar ve orta gelirli vatandaşların bitmeyen dönüşümle daha da mağdur olduğunu belirten Akgüzel, “Ev sahibiyken kiracı olan, kira ödemesini yapamayacak hale gelen Fikirtepe insanları zaman içerisinde borç batağına sürüklendiler.

"Baba toprağını ufak parçalar halinde satıp günü kurtarmaya çalışıyorlar"

İnsanlarımız baba toprağını ufak parçalar halinde satmaya, günü kurtarmaya çalışıyorlar. Fikirtepe’de yaşanan bu durum maalesef her gün daha da kötüye gidiyor. Çantacı firmalar şimdide insanların zor durumundan faydalanarak arsalarını yok pahasına alıyorlar. Bakanlığın bu duruma el atmasını bekliyoruz” diye konuştu.