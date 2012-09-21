Kentsel dönüşüm kapsamında 33 ilde 150 kamu binası yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelinde 5 Ekim'de yıkımına başlanacak kamu binalarını belirledi. 33 ildeki 150 kamu binasının törenle yıkılacağı dönüşüm kapsamında en fazla yıkım, İstanbul'da yapılacak.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İktidarı kaybetme pahasına yapacağız' dediği kentsel dönüşüm, 5 Ekim'de başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dönüşüm kapsamında 33 ilde yıkılacak 150 kamu binasını belirledi.

Kamu binaları arasında, karargah, emniyet müdürlüğü hizmet binası, ilköğretim okulu, devlet ve kadın doğum hastanesi, sağlık ocağı ve lojmanlar da bulunuyor.

Afet riski altındaki alanların 20 yıllık süreçte dönüştürüleceği proje, 33 ilde aynı anda başlatılacak.

Dönüşümde ilk yıkımlar; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da yapılacak.

Yıkımlarda, iş makinelerinin yanı sıra dinamit başta olmak üzere çeşitli patlatma yöntemleri kullanılacak.

Dönüşüm kapsamında en fazla yıkım, İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da törenle yıkılacak binalar şöyle:

-Yenilevent'te 33 daireli Milli Savunma Bakanlığı lojmanı,

-Sancaktepe'de 8 bin 110 metrekare MSB er pavyonu ve 90 metrekare su kulesi

-Sarıgazi'de MSB'ye ait 276 daireli 23 binadan oluşan lojman

-Maltepe'de MSB'ye ait 4 bin 536 metrekare er pavyonu ile Şakir Gürkan Sağlık Ocağı

-Hadımköy'de MSB'ye ait 6 daireli lojman, 6 bin 480 metrekare er pavyonu, bin810 metrekare karargah binası

-Küçükyalı'da MSB'ye ait lojmanın 606 metrekarelik su deposu, 3 bin 872 metrekare KBRN Eğitim Taburu er pavyonu

-Tuzla'da 824 metrekare subay ve astsubay yatma yeri, 50 metrekarelik su kulesi

-Çatalca'da Binkılıç Sağlık Ocağı

-Şişli'de Okmeydanı Hastanesi A ve P Blok lojmanları, Mecidiyeköy Aile Sağlığı Merkezi

-Sultangazi'de Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

-Sarıyer'de İstinye Semt Polikliniği binası, Rumeli Feneri Aile Sağlık Merkezi

-Kadıköy'de Semt Polis Hizmet Binası

-Fatih'te Vilayetler Semt Polikliniği



Nerede hangi binalar yıkılacak?



İstanbul dışındaki illerde yıkılacak yerler arasında ise şunlar bulunuyor:

"Ankara'da MSB lojmanı, Aydın'da Kadın Doğum Hastanesi ve Jandarma Karakolu Hizmet binası, Balıkesir'de 6. Ana Jet Üs Komutanlığı lojmanları, Bitlis Emniyet Ana Hizmet Binası, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü lojmanı, Bursa Çekirge Maliye lojmanları, Denizli 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Elazığ Jandarma Komando Bölük Komutanlığı hizmet binası, Hatay İl Tarım Müdürlüğü hizmet binası ve MSB misafirhanesi, İzmir Hava Teknik Okullar Komutanlığı lojmanları, Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü lojmanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binası, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Kırşehir Kadın Doğum Hastanesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Van İller Bankası Bölge Müdürlüğü hizmet binası.''