Kentsel dönüşüm isteyen ev sahiplerini ilgilendiren karar Resmî Gazete'de: Kredi limitleri yüzde 60 yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutunu kentsel dönüşüme sokmak isteyenler için kolaylık sağlayan faiz desteğine ilişkin yeni kararı imzaladı. Buna göre konutlarda kentsel dönüşüm faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Binasını güçlendirmek isteyenlere verilen 50 bin lira kredi de 80 bin liraya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerinde bankalardan kullandırılacak kredilere sağlanacak faiz desteği tutarları değiştirildi.

Binasını güçlendirmek isteyenlere verilen 50 bin lira kredi 80 bin liraya çıkarıldı. Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere verilen 125 bin lira kredi 200 bin liraya yükseltildi. Birden fazla evi olanlara ilişkin verilen 625 bin lira kredi limiti de 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı.

Kredi vadesi 120 ay

Öte yandan kredi almak isteyenler 120 aya kadar da vade yapabilecek.

Kira yardımı alanlar krediden yararlanamıyor

Kiracılar (en az 1 yıldır kiracı olarak oturanlar) veya kat malikleri (en fazla 5 dairesi olmak üzere) kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilirler. Eğer bir binayı birden fazla kişi kullanıyorsa bu durumda kat malikleri toplu halde aynı anlaşmalı bankaya aynı anda başvurmaları gerekiyor.

Kira yardımı desteğini tercih edenler bu destekten faydalanamıyorlar.