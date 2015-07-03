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Kentkart’taki kriz devam ediyor

İzmir’de 16 yıldır hizmet veren şirketin ihaleyi kaybederek, görevi yeni şirkete devretmesiyle yaşanan sorunlar sürüyor

03 Temmuz 2015 19:51

İzmir’de toplu ulaşımda kullanılan elektronik temassız akıllı kart sistemi ile ilgili sorunların devam ettiği ileri sürüldü. Kentkart’ın yanı sıra Eskişehir ve İstanbul’da kullanılan akıllı kartların da turnikelerden geçiş sağladığı tespit edildi. Konu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ise 'konunun incelendikten sonra açıklamanın yapılabileceği' açıklaması geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İzmir’de toplu ulaşımda kullanılan Kentkart sistemi ile ilgili yeni süreç 1 Haziran’da başladı. Daha önce hizmet veren şirketin ihaleyi kaybetmesi sonrası yeni şirket devreye girdi. Ancak özellikle Haziran ayı başında kent genelinde önemli sorunlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eski ve yeni şirket arasında karşılıklı suçlamalar gündeme geldi.

Sistemin devreye alınmasının üzerinden 1 ayı aşkın bir süre geçmesine karşın sorunun belli noktalarda sürdüğü anlaşıldı. 

 

Sorun tüketici başvurusuyla ortaya çıktı

 

İzmir’de bir tüketici, Kentkart dışında başka şehirlerde kullanılan kartların da kullanılabildiğini bildirmesi üzerine üzerine harekete geçen Kentkart Ege Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. vekili geçtiğimiz 22 Haziran’da notere başvuruda bulunarak durum tespiti istedi.

Yapılan tespite göre Kentkart’ın yanı sıra ESKART ve İSTANBUL KART’ın da kullanılabildiği noter tespit tutanağı ile kayıt altında alındı. Aynı zamanda görüntülü olarak yapılan kayıtta, söz konusu kartların bazı turnikelerde geçtiği bazılarında ise geçmediği anlaşıldı.

İzmir’de elektronik temassız akıllı kart hizmetini 16 yıldır veren Kentkart Şirketi’nin Ocak ayında yapılan ihaleyi kaybetmesinin ardından ihaleyi kazanan Kartek’in sorumluluğuna geçeceği ilk gün olan 1 Haziran’da kriz yaşanmıştı. Sistemde yer yer sorunların devam etmesi nedeni ile bazı yolcular 'ücretsiz' geçiş yapabiliyordu.

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