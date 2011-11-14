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Ekonomi

Kentin tamamına enerji veriliyor ANKARA (A.A)

14 Kasım 2011 23:10

-Kentin tamamına enerji veriliyor ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yıkılan bölümler hariç Van'ın tamamına enerji verildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkmenistan Milli Gününe katıldı. Burada gazetecilerle bir süre sohbet eden Bakan Yıldız, Van'da enkaz altında kalan iki gazetecinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, basın mensuplarına başsağlığı diledi. Depremle yaşamak zorunda kalan Türkiye'de yapılarla ilgili gerçeğin görülmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, ''Bu işin geriye dönüşsüz bir disiplini şart, buna hep beraber katkı koymamız lazım'' dedi. Van'da şu anda enerji tedariki konusunda hiçbir sıkıntının bulunmadığını da belirten Bakan Yıldız, yıkılan bölümler hariç Van'ın tamamına enerji verildiğini söyledi. Kurulan çadırkentlere ve konteynerlere de enerji vermek için hazırlıklar yapıldığını anlatan Yıldız, Van'ın bir yıllık kömür ihtiyacının da bölgeye gönderildiğini bildirdi. Yıldız, ''Kömür ihtiyacı olan tüm depremzedelere zengin veya fakir olup olmadığına bakılmaksızın valilikler ve kaymakamlıklar vasıtasıyla kömür verilecek'' dedi. Enerji Bakanı, bölgedeki vatandaşlara kömürle ısınmayı tavsiye ettiklerini, fakat kömür kullanılamayacak çadırlarda veya konteynerlerde sağlıklı bir şekilde insanların ısınması için gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti. -Konnai Bakan Yıldız'ı ziyaret edecek Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otelinin enkazından yaralı olarak çıkartılan ve tedavi olması için Ankara'ya getirilen Japon yardım gönüllüsü Miyuki Konnai'nin yarın Japonya'ya döneceğini de belirten Bakan Yıldız, ''Türkiye'den ayrılmadan önce bizi ziyaret etmek istedi. Japonya Büyükelçimizle beraber yarın ziyaretime gelecek'' dedi. Çok sayıda Türk ve Türkmen ile yabancı misyon temsilcisinin katıldığı kutlamada gece anısına Türkmenistan ve Türkiye'nin milli bayraklarıyla süslenen pasta Bakan Yıldız ve Büyükelçi Dovletsahedov tarafından kesildi.

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