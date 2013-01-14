Kent: Yurtdışındaki Türk diasporasını güçlendirmeliyiz

Coca-Cola CEO'su Muhtar Kent, Türk diasporasının dünyadaki en etkin diasporalardan biri olması yolunda yapılacak çalışmalara gereken önemi vermek gerektiğini söyledi.



Coca-Cola CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu'na (YVDK) Onur Üyesi olarak seçilmesinin ardından açıklamalar yaptı.

Kendisine verilen görevin onurlu ve şerefli bir görev olduğunu belirten Kent, "Kuruldaki diğer değerli arkadaşlarımla birlikte görevimizin bizlere verdiği sorumluluğu en iyi şekilde taşımaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi, Türkiye'yi hak ettiği yerlere taşımak ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına bir cevap olabilmek için iş dünyasının, devletlerin ve sivil toplumun birlikte çalışması gerekecektir" dedi.



'Türkiye, uluslararası arenada hak ettiği yeri alıyor'



Türkiye'nin güçlenen bir marka olduğunu kaydeden Kent, Türkiye gerçeğinin herkesin gözünün önünde olduğunu vurguladı. İyi maliye politikaları ile "kayıp yıllar" diye adlandırılan 1990'ların sıkıntılarının atlatıldığını belirten Kent, şöyle konuştu:

"Bütçe denkleşti, kamu borçları dünyanın birçok ülkesini kıskandıran seviyelere çekildi. Kişi başına gelirin 10 bin doları aştığı, toplam üretimin 800 milyar doları bulduğu Türkiye ekonomisi, 1 trilyon dolara doğru hızla ilerliyor. Türkiye bir ekonomik güç olmanın ötesinde bir edebiyat, müzik ve spor ülkesi olarak da giderek öne çıkıyor. Türkiye, uluslararası arenada hak ettiği yeri alıyor. Her gittiğim ve dolaştığım yerde Türkiye'ye karşı saygı ve hayranlığın arttığını büyük bir sevinç ile izliyorum. Böyle bir ortamda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da görünürlüğü artıyor, var olan sorunlara dikkat çekmek hem kolaylaşıyor hem de önem kazanıyor. YVDK gibi bir yapının görevlerinden biri de tabii ki, söz konusu sorunlara sağlıklı çözümler getirmek için çalışmak olacaktır."



'Türk lobisini geniş kitlelere yaymak durumundayız'



Yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunacaklarını ifade eden Kent, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk lobisini yurtdışında geniş kitlelere yaymak durumundayız. Sürdürülebilir bir diaspora stratejisi ile Türk diasporasının dünyadaki en etkin diasporalardan birisi olması yolunda yapılacak çalışmalara gereken önemi vermemiz lazım. Dünyanın dört bir tarafındaki Türk girişimcilerin yükselişteki Türkiye markasının yarattığı rüzgarı arkalarına almalarına yardımcı olmalıyız. Ancak kurulun çalışmalarıyla ilgili ayrıntıları tartışmak için henüz çok erken."



YVDK nedir?



Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) bağlı olarak faaliyet gösterecek Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu (YVDK), yabancı ülkelerdeki Türklere yönelik hizmet üreten kamu kurumlarının üst düzey görevlileri ve yurtdışındaki Türklerin yaşadıkları ülke veya bölgelerden seçilen üyelerden oluşuyor. 2013'te aktif olarak hizmet verecek olan kurul, yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili tavsiyelerde bulunacak. Kurul ayrıca, Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerde sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirecek.

Onur üyelerinin yanı sıra birçok ülkeden yaklaşık 70 danışma kurulu üyesi geçtiğimiz ay seçilmişti.