Kent yaşantısından sıkıldı, arıcılık yapacak

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından 2.5 ay önce açılan Arı Yetiştiriciliği Kursu\'na katılan tek kadın kursiyer Zehra Keskin (39), kent yaşantısından sıkılıp, doğal yaşamı tercih ettiğini belirterek, hedefinin bal üretip, ticaretini yapmak olduğunu söyledi.

Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2.5 ay önce Arı Yetiştiriciliği Kursu açıldı. 72 saat süren kursa toplam 22 kursiyer katıldı. Kursa katılan tek kadın evli ve 1 çocuk annesi, Zehra Keskin oldu. Manisa\'da kent yaşantısından sıkılıp, doğal yaşamı tercih ettiği için kursa katıldığını belirten ev kadını Keskin, \"Bir süre önce kırsal Çamköy Mahallesi\'ne taşınıp, burada yaşamaya başladık. İlk olarak tavuk yetiştirmeye başladık. 30 kadar tavuğumuz oldu. Ardından koyun beslemeye ve sebze yetiştirmeye başladık. Sonra düşündük ki etimizi, yumurtamızı ve bazı sebzeleri kendimiz yetiştirip yiyoruz. \'O zaman balımızı da kendimiz yetiştirelim\' dedim ve kursa katıldım\" diye konuştu.

Ancak kursa katıldıktan sonra düşüncesinin değiştiğini belirten Zehra Keskin, şimdi bal üretip, ticaretini yapmayı düşündüğünü söyledi. Önce kendisini için bal üretimi yapacağını belirten Keskin, başarılı olması halinde kovan sayısını artırıp, bal satışına başlayacağını kaydetti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde görevli arı yetiştiriciliği eğitmeni Ziraat Mühendisi Bayram Ali Güneş ise artık sertifikası olmayan kişilerin arı yetiştiriciliği ve bal üretimi yapamayacağını belirterek, \"Çünkü, şu an mevcut arıların hepsi Arı Kayıt Sistemi\'ne kayıtlı. Bu sisteme kayıtlı olmayan arıcıların, arı kovanlarını bir yerden bir yere nakletmesi mümkün olmuyor. Arıcılıkta ise gelir elde etmek içinde gezginci arıcılık yapmak gerekiyor. Biz de bu nedenle bu kursu düzenleyip, katılımcılara toplam 72 saat süreyle \'Arı kovanı nasıl olmalı?\', \'Kovan kapağı nasıl açılır?\', \'Kovan içi dizayn nasıl yapılır?\', \'Kışın kovan dizaynı nasıl olmalı?\' ve \'Körük nasıl kullanılır?\' gibi pek çok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler verdik\" dedi.



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