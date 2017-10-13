İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 23 yaşındaki Ahmet Aslan kız arkadaşı İlknur Erdemli\'ye doğum gününde kent meydanında sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu bankacılık bölümünden mezun olan Ahmet Arslan, aynı okulun muhasebe bölümünden mezun olan 23 yaşındaki İlknur Erdemli\'ye doğum gününde kent merkezinde sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Kent meydanını güller ve balonlarla süsleyen Aslan, üzerinde \'Benimle evlenir misin\' yazılı pankart açtı. İlknur Erdemli, Ahmet Arslan ile geldiği meydanda karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Ahmet Arslan elindeki çiçeği kız arkadaşına vererek önünde diz çöktü. Bu sırada meşaleler yakıldı. Yaşadığı mutluluk ve şaşkınlık karşısında ne yapacağını bilemeyen Erdemli, diz çökerek evlilik teklifi eden erkek arkadaşı Arslan\'a \'evet\' yanıtını verdi.

\'DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM\'

Hayatında doğru insanı bulduğunu söyleyen Ahmet Arslan, \"Nasip olursa seneye düğün düşünüyoruz. Böyle bir organizasyon yapalım dedik. Çok mutluyuz, hayatımda doğru insanı bulduğumu düşünüyorum. Allah inşallah tamamına erdirecek. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 1.5 sene önce üniversitede tanıştık. Üniversite bitti şu an ikimizde çalışıyoruz. Evlenmemiz için hiçbir sakınca kalmadı. Nasipse seneye de düğünümüz var. Doğum gününde evlilik teklif ettim\" dedi.

İlknur Erdemli ise çok heyecanlandığını ifade ederek, \"Çok heyecanlıyım, elim ayağım titriyor. Çok mutluyuz. Seneye yine 13 Ekim\'de evleneceğiz. Onu çok seviyorum. Seviyorlarsa bırakmasınlar, sonuna kadar sahip çıksınlar. Ben muradıma erdim, darısı diğer sevenlerin başına\" dedi.

Genç aşıklar evlilik teklifinin ardından arkadaşlarının ve çevredekilerin kutlamalarını kabul etti.

FOTOĞRAFLI