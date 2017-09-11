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Kent meydanında bikiniyle güneşlendiler

İZMİR, (DHA)- BİR çok Avrupa ülkesinde sıkça rastlanan kent parklarında güneşlenme alışkanlığı, İzmir'e de taşındı

11 Eylül 2017 14:18

İZMİR, (DHA)- BİR çok Avrupa ülkesinde sıkça rastlanan kent parklarında güneşlenme alışkanlığı, İzmir\'e de taşındı. 
Konak Meydanı\'nın deniz tarafındaki çim alanda, kentte bulunan bir yabancı turist çift, güneşli havayı fırsat bilerek, soyunarak mayolarıyla kaldıktan sonra, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında güneşlenmeye başladı. Kentin göbeğinde plaj havası estiren bu görüntü Türkiye\'de pek alışılmış bir durum olmasa da, kitap okuyup güneşlenen çifti İzmir\'de kimse rahatsız etmedi. Onlar da kimseye aldırış etmeden İzmir havasının keyfini sürdü.

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