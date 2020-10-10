Kent birlik toplantısını iptal eden Vali, AKP'nin düzenlediği toplantıya katıldı: "Sizi AKP İl Başkanı olarak mı atadılar?"

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre, dün yapılması planlanan Elazığ İçin Birlik Toplantısı, Koronavirüs pandemisi gerekçe gösterilerek az bir süre kala iptal edildi. Cumhuriyet'e konuşan CHP'liler, söz konusu toplantıyı Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un katılacağının öğrenilmesinden 2 saat sonra iptal edildiğini öne sürdü.

Birlik toplantısını iptal eden Vali Yırık, bugün AKP'lilerin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantının duyurusunu AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yapmıştı.

Valiye sert sözlerle tepki gösteren CHP'li Gürsel Erol, "Covid-19'u gerekçe gösterip dünkü Elazığ İçin Birlik Toplantısı'nı iptal edeceksiniz; şimdi de mahallelerde sıkış tıkış toplantı yapacaksanız” dedi.

"Sizi AKP İl Başkanı olarak mı atadılar?"

AKP'liler tarafından yapılan ziyarete Vali Yırık'ın da katılmasına CHP'den tepki geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Valim, sizi Elazığ'a Vali olarak mı, AKP İl Eş Başkanı olarak mı atadılar? AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un duyurduğu ve AKP İl Başkanı'nın katıldığı bir siyasi toplantıya hangi devlet gelenekleriyle katılırsınız! Makamınıza ve mevkinize uygun davranın, ne bu hal" sözleriyle tepki gösterdi.