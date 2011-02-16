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Spor

KENNY MILLER'DEN İDDİALARA YANIT BURSA (A.A)

16 Şubat 2011 20:29

-KENNY MILLER'DEN İDDİALARA YANIT BURSA (A.A) - 16.02.2011 - Bursaspor'un kadrosuna devre arası kattığı İskoç Kenny Miller, ''Bursaspor'a para için değil kariyer için geldim'' dedi. Miller, Gaziantepspor maçı öncesi Özlüce Tesisleri'nde takım arkadaşı Mustafa Keçeli ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de futbolun sert ve fiziğe dayalı oynandığını söyledi. Bursaspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Miller, ''Eğer evimizdeki maçları kazanır deplasmanlardan da puanlarla dönersek ikinci kez şampiyon olmamamız için hiçbir engel yok'' diye konuştu. Miller, bir gazetecinin, ''İskoç medyasında Bursaspor'u para için tercih ettiğin yer aldı. Bu konuda neler diyeceksin'' yönündeki sorusuna, ''İskoçya'daki gazeteler devamlı yazacak şeyler arıyorlar. Pozitif değil de negatif düşünüyorlar. Bursaspor'a para için değil kariyer için geldim. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğim'' yanıtını verdi. Hakem hatalarıyla ilgili bir soru üzerine ise Miller, şunları söyledi: ''Hakemler burada olduğu kadar benim ülkemde de hata yapıyor. Ama ben o maçı tekrar tekrar izledim. 76. dakikada Serdar'a yaptığım hareket kesinlikle penaltı değildi. Kendisini çok rahat attı. Hakemin de o pozisyonu tekrar tekrar izleyip geleceği için bir sonuç çıkarmasını umuyorum.'' -MUSTAFA KEÇELİ- Mustafa Keçeli ise son 4 haftada zor maçlar oynadıklarını ve hiçbirinden yenik ayrılmadıklarını belirtti. Bir gazetecinin, ''Bazen sol, bazen sağ bek oynuyorsun. Bu durum sende sıkıntı yapıyor mu'' sorusuna deneyimli futbolcu, ''Sıkıntı olmuyor. Gerçek mevkim sağ bek. Ben takıma faydalı olabilmek için çok çalışıyorum. Nerede görev verilirse oynuyorum'' yanıtını verdi. Yeni transferler Kenny Miller ve Jozy Altidore ile ilgili soru üzerine ise Mustafa Keçeli, ikisinin de çok kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayarak, ''Takım içinde rekabet arttı. Bu da Bursaspor için faydalı olacak'' dedi. Keçeli, üç takımın şampiyonluk yarışı içinde olduğunun anımsatılması üzerine, şunları kaydetti: ''Fenerbahçe iki oyuncuya bağlı, Trabzonspor kırılgan. Bizim alternatifimiz var. Önümüzde birkaç kritik maç var. Yine de dikkatli olmak gerek. İyi mücadele ederek farkımızı hissettirmeliyiz. Şu anda rahatız, sadece ligde mücadele ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon sonunda da mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum.''

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