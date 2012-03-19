'Kennedy'nin öldürüleceğini Castro biliyordu'

T24 - Küba'nın efsane lideri Fidel Castro'nun ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin öldürüleceğinden haberdar olduğu iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Küba lideri Fidel Castro, Kennedy'nin öldürüldüğü gün olan 22 Kasım 1963'de başkent Havana'daki en üst düzey istihbarat elemanına, CIA'ın telsiz konuşmalarını dinlemek yerine, Teksas'tan gelecek en ufak bir detaya odaklanmalarını istedi.

Castro'nun bu emri vermesinden dört saat sonra John F. Kennedy'nin ölüm haberinin geldiği iddia edildi.

Küba vize vermedi

CIA eski ajanı Latell, bu konudaki tezini güçlendirmek için şu iddiayı da ortaya attı. Latell'a göre, Kennedy'yi öldüren komünist ideolojisi sempatizanı Lee Harvey Oswald, Meksika'daki Küba büyükelçiliğinde bu ülkeye gitmek için vize başvurusu yaptı. Ancak Oswald'un başvurusu Kübalı yetkililer tarafından reddedildi.

Oswald'ın burada komünist rejim sempatizanı olduğunu kanıtlamak için ABD Başkanı John F Kennedy'yi öldüreceğini söylediği ve daha sonra bunu hayata geçirdiği savunuldu.

'OSWALD'IN NİYETİNDEN HABERDARDI'

"Fidel, Oswald'un bu niyetinden haberdardı ve bunu önlemek için harekete geçmedi" diye kitabında yazan CIA eski ajanı Brian Latell, "Suikast emrini Castro verdi ya da Oswald onun kontrolü altındaydı demek istemiyorum çünkü bunu kanıtlayabilecek yeterince delil elimde yok" dedi.