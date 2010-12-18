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Dünya

KENNEDY'NİN KATİLİNİN TABUTUNA 87 BİN DOLAR ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 12:48

-KENNEDY'NİN KATİLİNİN TABUTUNA 87 BİN DOLAR ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin katili Lee Harvey Oswald'ın tabutu, California'da düzenlenen açık artırmada satıldı. İnternet aracılığıyla düzenlenen açık artırmada, Lee Harvey Oswald'ın 18 yıl toprak altında kalan çamdan tabutunun 87 bin 468 dolara alıcı bulduğu belirtildi. Tabutu kimin aldığı ise açıklanmadı. Oswald'ın yerine bir Sovyet casusunun gömüldüğü söylentileri üzerine, tabut topraktan çıkarılmış, cesedin Oswald'a ait olduğunun saptanmasının ardından, Kennedy'nin katili başka bir tabutla yeniden gömülmüştü.

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