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Dünya

Kennedy'nin içine doğmuş WASHINGTON (A.A)

14 Eylül 2011 02:08

-Kennedy'nin içine doğmuş WASHINGTON (A.A) - 13.09.2011 - ABD'nin eski başkanlarından John Kennedy'nin, 1962'de Küba'daki füze kriziyle ilgili anlaşmadan sonra tarihte olumlu bir iz bırakması için ''kendisine suikast düzenlenmesinin tam zamanı olduğu'' şeklinde şaka yaptığı ortaya çıktı. Amerikan ABC televizyonunda yayınlanacak programda, eşi Jackie Kennedy 1963'te tarihçi Arthur Schlesinger'e, ''Her şeyin harika bir şekilde halledildiği füze krizinden sonra John, (eğer birinin bana suikast düzenleme planı varsa, tam zamanı) dedi'' diye anlatıyor. Jackie Kennedy, ''O sırada bir şeylerin iyi gitmediğini görmüştü'' diyor. Ekim 1962'de füze krizi dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirmiş, ABD ve Sovyetler Birliği, ABD'yi hedefleyen Küba'da konuşlu Sovyet nükleer füzeleri yüzünden kapışmıştı. Sovyet lideri Nikita Kruşçev sonunda füzeleri Küba'den çekmeyi kabul etmiş, karşılığında John Kennedy Küba'yı işgal etmeme ve Türkiye'deki Amerikan füzeleri çekme sözü vermişti. Eşinin suikaste kurban gitmesinden dört ay sonra Jacqueline Kennedy (1929-1994) tarihçi Schlesinger'e sekiz saatlik bir mülakat vermişti.

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