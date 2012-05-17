Kennedy'nin gelini ölü bulundu!

ABD eski Başkanı John F. Kennedy'in kardeşi Robert F. (Bob) Kennedy'nin gelini olan Mary Richardson Kennedy ölü bulundu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Kennedy ailesinin gelini olan Mary, eşi Robert Kennedy’den 2010 yılında boşanmıştı. Mary Kennedy’in neden öldüğü kesin olarak bilinmiyor. Mary’nin intihar ettiğine yönelik iddialar ise henüz polis tarafından doğrulanmadı. Eşi Robert F. Kennedy’den 4 çocuk sahibi olan Mary Kennedy, eşinden 12 Mayıs 2010 tarihinde boşanmıştı. Boşanma tarihinden 3 gün sonra polis tarafından otomobili çevrilen Mary Kennedy, alkollü araç kullanmaktan dolayı tutuklanmıştı. Kennedy ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘‘Çok sevgili kız kardeşimiz Mary’nin ölümünden dolayı müteessiriz, onu derinden sevenler olarak hep çevresine mutluluk, hayat veren biri olarak özleyeceğiz’’ denildi.

52 yaşında New York şehrinin kuzeyindeki Bedford yerleşkesinde R.F. Kennedy’e ait evde ölü bulunan Mary’nin son yıllarda alkol problemi olduğu ileri sürülüyordu. Mary, R.F. Kennedy ile 1994 yılında dünya evine girmişti.

Kennedy trajedisi

Kennedy ailesi, Amerikan tarihinin son 70 yılında hem hüznün hem de başarının adı olmuş durumda. ABD Başkanı Barack Obama’nın göreve geldiği yıl hayata gözlerini yuman son Kennedy kardeşlerden Edward (Ted) Kennedy, doğal yoldan ölen tek birey olmasıyla tarihe geçti. Kennedy kardeşlerin en küçüğü olan Ted’in üç abisinden ikisi suikast, bir diğeri ise savaşta vurularak hayatını kaybetmişti.

İrlanda kökenli ve katolik mezhebinden olmalarıyla Amerikan siyasetinde farklılığı, bir anlamda da sistem dışılığı ifade eden Kennedy ailesinin trajedisi veya Amerikalıların ifadesi ile ‘‘lanetleri’’, 1940’lı yılların başların uzanıyor. Baba Joseph Kennedy’nin, Rosemary’nin ameliyatına izin vermesi, bir anlamda aile üzerinde on yıllarca devam edecek talihsizliklerin de eşik adımını oluşturur. 1941 yılında beyin ameliyatı olan Kennedy kardeşlerin ablaları Rosemary, bu tıbbi müdahale sonunda akli dengesini yitirdi. Rosemary, 2005 yılında hayata gözlerini yumana kadar akli dengesi yerinde olmadı.

İkinci Dünya Savaşı’na katılan erkek Kennedy kardeşlerin en büyüğü olan Joseph Kennedy Jr. 1944 yılında vurularak yaşamını yitirdi. Sene 1948’i gösterdiğinde Kennedy aileleri bir derin acıyı daha yaşadı. Ailenin en büyük çocuğu olan Kathleen Kennedy, Fransa gezisinde bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Bu olaydan 10 yıl sonra Jack (JF) Kennedy, Amerikan başkanlığı için seçim kampanyasına başladı. Siyaset yolunu aileye açan Jack, 1963 yılında bir suikaste kurban gitti. Yaklaşık 100 yıl aradan sonra ABD, Abraham Lincoln’den sonra ikinci başkanını da suikaste kurban vermişti.

Jack’in ölümünden yaklaşık bir yıl sonra 1964'te Ted Kennedy, geçirdiği uçak kazasından yaralı kurtuldu. Senatörlük için seçim yarışında olan Ted, uçak kazasında yardımcısı Edward Moss’u kaybetti. Aile için bir diğer kayıp da 1968 yılında gerçekleşti. "Kennedy'lerin beyni" olarak ifade edilen ve Jack’in de akıl hocası olarak anılan Bob (Robert) Kennedy de ağabeyi gibi Los Angeles’ta seçim kampanyası yaptığı bir hotelin mutfağında suikaste kurban gitti. Demokrat Parti’den başkan aday adaylığı için yarışan Bob’ın Amerikan başkanı olmasına o dönem kesin gözü ile bakılıyordu.

Kurşun, uçak kazaları Kennedy ailesini yakasını bırakmadı

Seçim kampanyasında yanında çalışan 28 yaşındaki bir kadın ile geçirdiği kazadan yaralı kurtulan Ted, olayı polise tam 9 saat sonra rapor etti. Arabada kendisi ile birlikte olan kadın ise yaşamını yitirmişti. Ted, cinayet suçlamalarına maruz kaldı. Bu olay da Amerikan tarihinde tıpkı Jack ile Bob Kennedy suikastlarında olduğu gibi soru işaretleriyle tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı. Ted, kazayı polise 9 saat sonra bildirmesi için daha sonra ‘‘savunulamayacak hata’’ itirafında bulunmuştu.

Kennedy ailesinin üzerindeki karabulutlar bununla da dağılmadı. Ted Kennedy'nin, bu olaydan sonra ikinci evliliğini yapacağı 1990’lı yılların başına kadar ayık gezdiği görülmedi. Ted, ailenin en büyük erkek üyesi olarak tüm sorumluluğu üstlenirken 1984 yılında Bob Kennedy’in 11 çocuğundan 4.cü çocuğu olan David Kennedy uyuşturucudan öldü. 1999’da, babası gibi Amerika ’nın elit çevrelerinde göz kamaştıran JFK’nin oğlu John Kennedy Jr., eşi ve baldızı ile birlikte geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kennedy kardeşlerden yalnızca Ted doğal yollardan öldü. Yaklaşık iki yıl süresince savaştığı kansere 2009 yılının Ağustos ayında yenik düşen Ted, 40 yıla yakın görev yaptığı senatoda ‘‘aslan’’ lakabı ile tanınıyordu. 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde parti içindeki yarışta Hillary Clinton yerine Barack Obama’ya destek veren Ted, daha sonra Obama’nın Kongre’den Sağlık Reformu’nu geçirmesinin ardından ‘‘Artık rahat ölebilirim’’ demişti.