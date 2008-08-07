Kennedy Bakırcıoğlu Ajax'tan ayrılıyor

Ajax'ın yeni antrenörü Marco Van Basten'in 3 haftalık çalışmadan sonra takımın ilk 18 kişilik kadrosuna Kennedy'i almaması, ünlü oyuncunun Ajax'ı gözden çıkartmasına sebep oldu. Bakırcıoğlu'nun menejeri Cheil Dekker, "Kennedy, takıma alınmamasından dolayı çok kırgın. İsveç MillIî Takımı'nda ve geçen sene Ajax'ın her maçında oynayan bir futbolcunun, Ajax'ın ilk 18'ine alınmaması çok düşündürücü" dedi.



Dekker, "Ağustos ayının sonuna kadar transferlerin serbest olması bizim avantajımız. Bu durumda Kennedy Bakırcıoğlu'na yeni bir kulüp bulacağım. Onun ayarındaki futbolcular Avrupa'nın her takımında oynar" dedi.

