Keneyi çıkarttırmaya giderken kazada felç oldu; şimdi şampiyonluklar yaşıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Gökçebey ilçesinde, bacağındaki keneyi çıkarttırmak için bisikletiyle hastaneye giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan Sezer Uslucuk (25), ardından sporla tutunduğu yaşamında başarıdan başarıya koşuyor. 2\'nci kez Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu olan Uslucuk, Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Sezer Uslucuk, 15 Haziran 2009\'da bacağına yapışan keneyi çıkarmak için bisikletiyle Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç oldu. Uslucuk, kazadan sonra yürümesi için en büyük destekçisi olan annesi Müjgan Uslucuk\'u da 8 Eylül 2013\'te kaybetti. Uslucuk, fizik tedavi sırasında kullandığı ağırlıklarla spora başlamaya karar verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nün desteğiyle Uslucuk, Mayıs 2015\'te Karabük\'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda 55 kiloda rakiplerini geçerek sol elde Türkiye şampiyonu oldu. Uslucuk, 2 Ekim 2015\'te ise Aksaray\'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası\'nda ise 85 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. 2015\'te sağ el, 2016 sağ el, 2017 sol el Türkiye 2\'ncisi olan Uslucuk, çok istediği ay yıldızlı formayı giymek için çalışmalarına devam etti.

2\'NCİ KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Uslucuk, geçen yıl transfer olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına 10 Mart\'ta Kocaeli\'de düzenlenen turnuvaya katılarak sağ elde 2\'nci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Uslucuk sol elde de Türkiye 2\'ncisi olmayı başardı. Sezer Uslucuk, bundan sonraki hedefinin milli forma ile Bulgaristan\'da yapılacak Avrupa Şampiyonası\'na katılarak dereceyle dönmek olduğunu söyledi.

Geçirdiği kazadan bir süre sonra başladığı sporla hayatının değiştini anlatan Uslucuk, şöyle dedi:

\"Kazadan bir süre sonra vücut geliştiremeye başladım. İlk önce haltere başladım. İlk bilek güreşinde sol şampiyonu oldum. Bir iki ay sonrada halterde şampiyon oldum. İl turnuvasında da birinciliğim var. Son turnuvayla birlikte 4 gümüş 2 altın madalyam oldu. Bundan sonraki hedefim Bulgaristan\'daki turnuvaya katılarak al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak ve milli marşımızı söylemek istiyorum. Kendime güveniyorum. Başaracağım.\"

ALDIĞI HER MADALYAYAYI ANNESİNE ADIYOR

Aldığı her madalyayı annesi için aldığını söyleyen Uslucuk, \"Annem benim için çok mücadele etti. Benim başarılarımı göremedi. Bugün olsa benimle gurur duyardı. Yaptırdığım kolyeye \'her başarım annem için\' yazdırdım. Şimdi onun için mücadele ediyorum. Bütün madalyaları onun için alıyorum. Doktorlar evde bir oda yapın ve orada ömrünü geçirsin diyordu. Ben onları da ters düşürdüm diyebilirim. Benim gibi kaza geçirenlere tavsiyem, azmedip her şeyi başarabileceklerine inanmaları\" dedi.

