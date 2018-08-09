Kenevirlerin boyu bahçe duvarını aşınca yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo kubar esrar ile 134 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla ilgili Sıtkı E.(50) gözaltına alınırken, kenevirlerinin boyunun 2,5 metreye yaklaştığı öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi\'nde bulunan Sıtkı E.\'ye ait müstakil evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, evi takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Yapılan baskında Sıtkı E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 13 kilo kubar esrar ile bahçeye ekili 134 kök hint keneviri ele geçirildi. Yapılan incelemelerde kenevirlerin boyunun 2,5 metreye yaklaştığı ve bahçe duvarını geçtiği öğrenildi. Sıtkı E.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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