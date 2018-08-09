T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kenevirlerin boyu bahçe duvarını aşınca yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo kubar esrar ile 134 kök hint keneviri ele geçirildi

09 Ağustos 2018 23:18

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo kubar esrar ile 134 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonla ilgili Sıtkı E.(50) gözaltına alınırken, kenevirlerinin boyunun 2,5 metreye yaklaştığı öğrenildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi\'nde bulunan Sıtkı E.\'ye ait müstakil evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, evi takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Yapılan baskında Sıtkı E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 13 kilo kubar esrar ile bahçeye ekili 134 kök hint keneviri ele geçirildi. Yapılan incelemelerde kenevirlerin boyunun 2,5 metreye yaklaştığı ve bahçe duvarını geçtiği öğrenildi. Sıtkı E.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAOperasyonlaSıtkıKonya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüSelçukluYukarıpınarbaşı MahallesiBununYapılanEvdeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24