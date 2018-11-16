T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kenevir yetiştirmek için evinde özel oda yapmış

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu üretilen bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, özel hazırlanmış odada, saksılara ekilmiş Hint kenevirleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

16 Kasım 2018 14:24

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu üretilen bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, özel hazırlanmış odada, saksılara ekilmiş Hint kenevirleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi\'nde A.M.\'nin bir odasını uyuşturucu üretmek için özel düzenlediği evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, odada saksılara ekilmiş 10 kök Hint keneviri ile kenevir tohumları ve özel ilaçlar ele geçirildi. Olayla ilgili A.M. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞHintEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiMahallesiEvdeOlaylaSoruşturmanınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24