Kenevir üretildiği ihbarı üzerine baskın yapılan evde kripto para madeni çıktı

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde bir eve "kenevir üretimi" yapıldığı ihbarı üzerine baskın yapan polis, evde uyuşturucu yerine Bitcoin üretimi ile karşılaştı.

İngiliz polisi yaptığı açıklamada uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarıyla Sandwell’de bir lokasyona baskın düzenledi. İhbarda, sanayi bölgesinde yer alan noktada kenevir üretildiğine dair iddiaların olduğu belirtildi.

Polis yaptığı açıklamada kenevir üretildiği iddia edilen mekanda kaçak elektrik kullanarak Bitcoin üreten bir maden bulunduğunu duyurdu. Binlerce poundluk kaçak elektrik kullanarak kripto para üreten bir şebekenin ortaya çıkarıldığını açıklayan yetkililer, “Klasik bir kenevir yetiştirme merkezine benziyordu. Fakat bunun yerine içeride yaklaşık 100 bilgisayar, çok karmaşık kablolar ve havalandırma sistemleri bulduk” duyurusunu yaptı.

"Kripto para için madencilik yapmak yasa dışı değil"

Yetkililer, şebeke üyelerinin günün farklı zamanında bölgeye gittiğini de belirtirken bütün aletlere ve bilgisayarlara el konulduğunu duyurdu. Sandwell Polis Şefi Jennifer Griffin, “Bu kesinlikle beklediğimiz bir şey değildi. Aynı kenevir üretiliyormuş gibi bir sistem ve ortam vardı. West Midlands’ta daha önce de bu tür bir kripto madenini ortaya çıkarmıştık” dedi.

Griffin, “Anladığımız kadarıyla kripto para için madencilik yapmak yasa dışı değil fakat burada kaçak elektrik kullanılmış. Dolayısıyla yasal işlem yapılabilir” dedi.

Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını ve bir soruşturmanın başlatılacağı açıklanırken, mülk sahibinin de sorgulanacağı belirtildi.