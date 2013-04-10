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'Keneral' tweet'i Başçavuşu tutuklattı

Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Bülbül, Twitter'da 'General' yerine 'Keneral' yazdığı gerekçesiyle tutuklandı

10 Nisan 2013 13:58

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde görev yapan Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Bülbül, Twitter hesabından attığı tweette "General" yerine "Keneral" yazdığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonucunda tutuklandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 12'nci Mekanize Piyade Tabur Komutanlığında görev yapan Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Bülbül Twitter'daki hesabından iddiaya göre; 'Bilim adamları deneylerini fareler üzerinde yaparlar. Bizim Keneraller de dıs kan astsubay ve uzmanlarda yaparlar. Ağrı’da balporsuğu üzerinde' diye yazmasının ardından şikayet edilmesi üzerine 4 Nisan perşembe günü sevk edildiği Askeri Mahkeme'de 'üste hakaret' suçundan tutuklandı.

Bülbül'ün Avukatı Mehmet Ali Gültekin, müvekkilinin kendisine ait bir twitter hesabının olmadığını belirttiğini ve tutuklamanın yasalara, aykırı olduğunu söyledi.

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