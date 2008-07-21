Kenenin ısırdığı çocuk iyileşti

Bolu’nun Gerede ilçesi Derekapaklı köyünde yaşayan 11 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Mevlüt Öztürk’ü yaklaşık 15 gün önce kene ısırdı. Beline yapışan keneyi kendisi çıkaran Öztürk, bir süre sonra halsizlik, kusma ve ateşlenme şikayetiyle sağlık ocağına kaldırıldı.



Mevlüt Öztürk’e Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi konuldu. Hastanede 10 gün tedavi gören Öztürk’ün sağlık durumu iyiye gidiyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Atasoy, tedaviye erken başlandığı için çocuğun iyileşme şansının yükseldiğini söyledi.



Mevlüt Öztürk’ü kendi hastanelerine getirilmeden 6 gün önce belinden kenenin ısırdığını anlatan Atasoy, “İlk 5 gün hiçbir belirti görülmemiş. 5 gün sonunda ateş ve kusma başlamış. Kaldırıldığı Gerede Devlet Hastanesinden de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle bize sevk ettiler” dedi.



Öztürk’ün hastanelerine geldiğinde ateşinin 38.3 derece olduğunu ifade eden Atasoy, şunları kaydetti:



“Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından hastamızda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı virüsü olduğu tespit edildi. Genel durumu iyiydi, ancak kanda pıhtılaşmayı sağlayan faktörlerin yetersiz olduğunu saptadık. Belirgin bir iştahsızlığı vardı. Bu nedenle damardan sıvı besin vermeye başladık. Yaptığımız tedaviler sonucu, hasta iyileşmeye başladı. Mevlüt, kısa süre içinde taburcu olacak.”