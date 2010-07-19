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KENE CAN ALDI BOLU (A.A)

19 Temmuz 2010 18:04

-KENE CAN ALDI BOLU (A.A) - 19.07.2010 - Bolu'nun Gerede ilçesinde kene tarafından ısırılan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi ile Ankara Numune Hastanesinde tedavi altında bulunan Nuri Bildik hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Gerede İlçesi Seviller Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Nuri Bildik, 11 Temmuz'da mezarlıkta bulunan otları tırpanla biçmeye başladığı sırada kene tarafından ısırıldı. Gerede Devlet Hastanesine gelen Bildik, KKKA şüphesiyle Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine gönderildi. Bildik, buradan da Ankara Numune Hastanesine sevk edildi. Numune Hastanesinde tedavi altında bulunan Bildik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bildik'in cenazesi Gerede'de toprağa verildi. Gerede Devlet Hastanesi yetkilileri, havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış yaşandığını, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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