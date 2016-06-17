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Dünya

Kendisiyle evlenmek istemeyen adama asit attı!

Asitli saldırıyı gerçekleştiren kadın polislerce gözaltına alındı

17 Haziran 2016 16:50

Pakistan’da evli bir kadın, kendisiyle evlenmek istemeyen erkek arkadaşına asit atarak saldırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kadın gözaltına alındı.

Associated Press'in haberine göre, olay dün Pakistan’ın Multan şehrindeki Mukhdoom Rashid mahallesinde gerçekleşti. 32 yaşındaki kadın; resmi olarak evli olmasına rağmen, erkek arkadaşı Sadakat Ali’nin kendisiyle evlenmesini, böylece kocasından boşanabileceğini söyledi.

Polis, saldırıya uğrayan Ali’nin Multan şehrindeki bir hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Pakistan’da bu tarz asit saldırılarının kurbanı genelde ‘töre cinayeti’ başlığı altında kadınlar oluyor. O nedenle yaşanan bu olay, Pakistan için pek sık rastlanır cinsten değil.

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