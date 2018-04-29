İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, kendisini arayan bir kişinin kendisine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün neden aday olması gerektiğini analttığını söyledi. "Kendisini Türk iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandım ve Gül'ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldım. Kendisine de söyledim heralde kendisi Mars'taki iş dünyasının temsilcisi" dedi.

Halk TV'de bir programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Abdullah Gül ile konuşmaya gönderilmesi iddiasını dile getirdi.

Özdağ, “Recep Tayyip Erdoğan devletin güvenlik güçlerini muhalefete baskı aracı olarak kullanıyor. Türkiye bir tek adam tarafından, Recep Tayip Erdoğan’ın keyfiyle yönetiliyor. Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Gül’ü helikopterle bahçesine inerek ziyaret ediyor. Bu konuşmanın içeriği açıklanmış değil. Bu konuşma rededilmiş değil. Aksine konuşmayla ilgili haber de aynen askeri rejimlerde olduğu gibi internet sitesinden geri çekilmiş. Bu ziyaret demokrasi mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bu ziyaretle Doğan Medya’nın satılması arasında da bir farklılık yok. İkisinde de baskı mekanizması işliyor” dedi.

"Gül bir proje"

Ümit Özdağ ayrıca Gül ile ilgili, “Gül bir proje olarak geldi. Bu proje kapsamında Gül’ün paraşütle Erdoğan’a rakip olması için çok boyutlu baskı yapıldı. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden odaklardan kişilerden telkinlere muhattap olduk İyi Parti olarak. Fakat sayın Akşener çok sert ve kararlı bir şekilde bu mümkün değil dedi. Böylelikle Gül projesi doğmadan öldü. Ne diyor saray ‘Gül bir fetö projesi’ bu projeyi durduran ortadan kaldıran kim oldu Meral Akşener peki iktidar hâlâ ne diyor İyi Parti bir FETÖ projesi bu dökülen bir iktidar yapısını göstermektedir” açıklamasını yaptı.

"Mars'taki iş dünyasının temsilcisi"

Programda 'sizi arayan ve Gül’ün aday olmasını isteyen kişiler kim' sorusuna ise Özdağ, “Birçok değişik ve şaşırtıcı güç odağından telkinler geldi, basından, kendisini iş dünyasının temsilcisi olarak tanıtanlardan, Türk iş dünyasının temsilcisi olarak kendini tanıtan birinden Gül’ün neden aday olması gerektiğiyle ilgili telkinler aldık. Bu kişi heralde Mars’taki iş dünyasının temsilcisi” diyerek iş dünyasından kendisini arayan kişinin kimliğini açıklamadı.