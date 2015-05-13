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Dünya

Kendisini terk eden sevgilisini 20 yıldır tren istasyonunda bekliyor!

Tayvanlı adam 20 yıl önce tren istasyonunda buluşmak üzere söz veren ancak hiç gelmeyen sevgilisi için her gün tren istasyonuna

13 Mayıs 2015 21:59

Tayvanlı adam sevdiği 20 yıl önce sevdiği kadınla tren istasyonunda buluşmak için sözleşti. Sevgilisi hiç gelmedi, ancak Ah Ji isimli adam o günden beri beklemekten vazgeçmedi.

47 yaşındaki Tayvanlı Ah Ji’yi Tainan Tren İstasyonu’nda her gün gören ama hikayesini bilmeyenler onu sokakta yaşayan ve akli melekeleri yerinde olmayan biri sanıyor. İstasyonun çıkış kapısı yakınında duruyor, yolcuların tek tek yüzlerini inceliyor. Her yüzde sevdiği kızı arayan Ah Ji ne yazık ki hala sevgilisine kavuşabilmiş değil. 

Ah Ji’nin yakınları onun bu durumuna üzülüyor onu vazgeçirmeye çalışıyor ancak o beklemekten vazgeçecek gibi görünmüyor. Hayatını etraftaki insanların yardımlarıyla sürdüren Ah Ji için şehrin ileri gelenleri bir toplantı düzenledi, güzel kıyafetler aldı, temizlenmesine yardımcı oldu ve bir yemek organize etti. Bunların hepsi Ah Ji’nin bir anlık keyfini yerine getirse de beklemeye artık son vermesi söylendiğinde, istasyonda beklemekten vazgeçmeyeceğini tekrarladı.
Ah Ji’nin hikayesi internette duyulmaya başlandığında bu sadakatinden dolayı sanal alem ona “İnsan Hatchiko” ismini taktı. Hikayesi beyazperdeye de aktarılan sadık köpek Hatchiko da, her gün evinden en yakındaki tren istasyonu olan Tokyo'daki Shibuya İstasyonu'na kadar ve yine istasyondan evine kadar sahibi Prof.Ueno'ya eşlik edip, onu uğurluyor ve karşılıyordu. Ueno vefat ettikten sonra da istasyonda kendisinin dönüşünü beklemeye devam ediyordu.

Şimdi Shibuya İstasyonu'nun önünde bakır bir heykeli bulunan sadık köpek Hatchiko'nun izleyenleri duygulandıran hikayesi Hatchi Bir Köpeğin Hikayesi (Hatchi: A Dog's Tale) 2009’da beyazperdeye aktarılmıştı.

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