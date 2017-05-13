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Kendisini taciz eden erkeği öldürdü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

13 Mayıs 2017 01:55

Tokat'ın Niksar İlçesi'nde 17 yaşındaki Ö.K. adlı kız, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü 19 yaşındaki Orhan Kunduz'u av tüfeği ile öldürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, öğlenden sonra ilçeye bağlı Günebakan Köyü, Meşepınarı Yaylası mevkisinde meydana geldi. Köyde yaşayan Orhan Kunduz kendisi gibi koyun otlatan Ö.K.'yi iddiaya göre taciz etti. Ö.K. çıkan tartışmada elinden tüfeğini aldığı Orhan Kunduz'a ateş etti. Orhan Kunduz yaralanırken, O.K. de köye gidip olayları anlattı.

Çağrılan sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye karşın Orhan Kunduz yaşamını yitirdi. Kunduz'un cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.K. ifadesinde, Orhan Kunduz'u hayvan otlattıkları sırada kendisine tacizde bulunduğu için vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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