Kendisini polis olarak tanıtıp 14 kişiyi bağlayarak gasp etti

İstanbul Bağcılar'da kendisini polis olarak tanıtıp girdiği evde 14 kişiyi bağlayarak cep telefonları ve paralarını gasp eden zanlı tutuklandı.

Bağcılar’da 12 Mayıs'ta polise başvuran Pakistan vatandaşı iki kişi, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin bir adet cep telefonu ile 500 liralarını gasp ettiği yönünde şikâyette bulundu.

Olay yeri ve çevresinin güvenlik kameralarını inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Esenler Oruç Reis Mahallesi’nde bir adrese gittiğini tespit etti. Buraya baskın düzenleyen ekipler, Pakistan vatandaşı 14 kişiyi bağlanmış halde buldu. Bu kişiler, kendisini polis olarak tanıtan polis kıyafetli birinin içeriye zorla girerek kendilerini bağladığını, ardından da telefonlarını ve paralarını aldığını söylediler.

Yine kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin son gittiği Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde son görüldüğü yerde esnafla görüştü. Esnaf yakınlarda bulunan bir metruk binaya bazı kişilerin girdiği bilgisini verdi. Bunun üzerine binaya baskın yapan polis, yabancı 6 kişiyi gözaltına aldı. Bilal K. ile birlikte yakalanan diğer 5 kişi, Bilal K.’nın kendilerini oraya davet ettiğini ve ondan 900 TL karşılığında 4 adet telefon aldıklarını söyledi. Mağdurlar da kendilerini gasp edenin Bilal K. (18) olduğu yönünde ifade verdi.

Gaspçı tutuklandı

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Bilal K., “yağma” suçundan tutuklanırken, Bilal K. ile birlikte aynı yerde yakalanan diğer 5 kişi serbest bırakıldı.