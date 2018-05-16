Kendisini Örümcek Adam'a benzeten şüpheli yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de hakkında çeşitli suçlardan aranması olan ve polisin kendisini yakalayamayacağını iddia ederek kendisine \'Spiderman\' (Örümcek Adam) ismini veren Enver Taşkın (25) saklandığı evde, polis tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Taşkın, sosyal medya hesabından cezaevini kastederek yaptığı son paylaşımında \'Kısa bir süre tatildeyiz. Kocabaş Dinlenme Tesisleri. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle\' ifadelerine yer verdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, \'silahla tehdit ve dolandırıcılık\' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı verilen Enver Taşkın\'ın yerini geçen Mart ayında tespit etti. Polisler, Taşkın\'ı yakalamak için saklandığı eve giti. Ancak, Enver Taşkın son anda kaçtı. Polisten kaçan Taşkın, sosyal medya hesabından \"Spiderman gibiyim, uçarım, affetmem\" yazıp, gülücük emojileriyle paylaşımda bulundu.

Çalışmalarını sürdüren polis, şüphelinin yerini bir kez daha tespit etti. Polis dün düzenlediği operasyonla Enver Taşkın\'ı saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Taşkın, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, Kocabaş Cezaevi\'ne gönderildi. Enver Taşkın\'ın son paylaşımında ise \"Kısa bir süre tatildeyiz. Kocabaş Dinlenme Tesisleri. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle\" ifadelerine yer verdiği belirlendi.



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