T24 - Beşiktaş Adliyesi’nde Turan Çolakkadı, Zekeriya Öz ve Ercan Şafak’ın veda töreninde konuşan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atanan Fikret Seçen, “Zekeriya Öz malumunuz, kamuoyuna mal olmuş bir arkadaşımız. Kendisini hiç unutmayacağız. Mesleğimiz kendisini unutmayacak” dedi.



Tek başına bir şey yapmadığını belirten Öz ise “Lehimize yazanlara teşekkür ediyoruz, aleyhimize yazanlara saygı duyuyoruz” diye konuştu. Hürriyet gazetesindeki haber şöyle:



HSYK kararnamesi ile özel yetkileri alınıp terfi ettirilerek İstanbul Başsavcılığı’na atanan Turan Çolakkadı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atanan Ergenekon savcıları Zekeriya Öz ve Ercan Şafak, dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nden düzenlenen veda töreni ile ayrıldı. Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atanan Fikret Seçen, Çolakkadı, Öz ve Ercan’a çiçek vererek yeni görevlerinde başarı diledi. Binayı dolaşarak tek tek personel ile vedalaşan 3 savcı, basın mensupları ile de vedalaştı. Savcılar tüm basın mensuplarının elini sıkarak helalleştiler. Turan Çolakkadı, basın mensuplarına “Sizler de ağır görevler yaptınız” dedi. Basın mensupları ise 3 savcıya da yeni görevlerinde başarı diledi. Savcılar veda töreninde şunları söylediler:





Terfiyle gittiler



Fikret Seçen: “Zekeriya Öz malumunuz üzere Türkiye’de herkesin ismini bildiği yürüttüğü soruşturmalarda kamuoyuna mal olmuş bir arkadaşımız. Kendisini hiç unutmayacağız. Mesleğimiz kendisini unutmayacak. Kendilerine üzülüyoruz buradan ayrıldıkları için, ancak seviniyoruz terfi ederek gittiler kendileri. Ayrıca Sayın Başsavcımızdan da burada görev yaptığımız süre içinde çok olumlu mesajlar aldık. Hukukçuluğu bizleri yönlendirdi.”





Biz taraf tutmayız



Turan Çolakkadı: “15 yıl bu adliyede görev yaptım. Bu adliyede gerçekten mesleki dayanışma içinde fedakârlıkla bütün arkadaşlarımız çalıştılar. Bütün amacımız fedakârca gerçeği ortaya çıkarmak. İşin doğrusu gücümüz yettiğince bulmak. Biz yargı mensupları bunu amaçlarız. Kesinlikle taraf tutmayız. Üzerimde bundan sonra İstanbul Başsavcılığı gibi büyük bir yük var, bu prensipler dahilinde çalışacağım.”





Tek başıma değildim



Zekeriya Öz: “Ben tek başıma bir şey yapmadım. Emniyet güçlerimizin de emekleri var, askeri makamlarında merkez komutanlığının da. Bu kadar iş yapılıyor askerler de kanunlara saygı duyarak bu işlerin yapılmasına müsaade etti. Yapılan bir iş varsa şahsımızın değil, bu tür işler devlet adına millet adına yapılıyor. Ayrıca Türk milletinin de bu işte emeği ve katkısı var. Gazetecilere de böyle bir günde ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Lehimize ve aleyhimize yazıldı. Lehimize yazanlara teşekkür ediyoruz, aleyhimize yazanlara saygı duyuyoruz.”





10 gün raporluymuş



Zekeriya Öz’e yeni göreviyle ilgili yazı önceki gün ulaşmıştı. Öz’ün 1 Nisan’da 10 gün rapor aldığı ve raporunun bitmesinin ardından yeni görevine başlayacağı belirtildi. Emniyet mensupları ve meslektaşları ile oynadığı halı saha maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan Öz, dün yürümekte zorlandı.





Yardımcı YARSAV üyesi



Ergenekon soruşturmasına yardımcı savcı olarak atanan Ufuk Ermertcan, 25 Şubat HSYK Kararnamesi ile Özel Yetkili Savcı olarak İstanbul Adliyesi’ne atandı. Ufuk Ermertcan’ın Yarsav üyesi olduğu öğrenildi.





Zorro değil Zekeriya



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atanan Zekeriya Öz, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne veda etti. İstanbul Başsavcılığı’na getirilen Turan Çolakkadı ile İstanbul Başsavcıvekilliği’ne atanan Ercan Şafak ile beraber adliyede çalışan tüm persornelle vedalaşan Zekeriya Öz’ün kemerinin tokası dikkat çekti. Öz’ün kemerindeki “Z” harfini görenler Meksikalı hayali halk kahramanı ‘Zorro’nun kılıcı ile yaptığı ‘Z’ye benzetti.





Halef-selef



Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde bir açıklama yapan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, devam eden Ergenekon soruşturmasının Ulusal Yargı Ağı Projesi üzerinden Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından yürütüleceğini açıkladı. Seçen, adliyeye yeni atanan Ufuk Ermertcan’ın, Ergenekon soruşturmasında yardımcı savcı olarak görevlendirildiğini söyledi. Cihan Kansız 1969 Rize doğumlu. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni 1990’da bitirdi. Kansız, sırasıyla Sivas Kangal, Trabzon Çarşıbaşı, Bilecik Osmaneli, Zeytinburnu’nda görev yaptı. Temmuz 2007 itibariyle Özel Yetkili Savcı olarak atandı. Kansız’ın devraldığı Ergenekon operasyonu kapsamında devam eden soruşturmalar şunlar:



Genelkurmay Başkanlığı’na ait internet sitelerinde hükümet aleyhine kara propaganda yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma.



CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın da adının geçtiği yargıyı etkilemeye teşebbüs edildiği gerekçesi ile yürütülen soruşturma.



Jandarma Genel Komutanlığı’nda 2002-2004 arasında örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin yürütülen soruşturma.



2001’de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığında emniyette verdiği mülakat ile Ergenekon soruşturmasının temelini oluşturan Ergenekon’un firari şüphelisi Tuncay Güney hakkındaki soruşturma.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a suikast iddialarına ilişkin emekli Orgeneral Çevik Bir ve eski MİT yöneticisi Nuri Gündeş hakkında yürütülen soruşturma.



Odatv’nin sahibi Soner Yalçın ile Ahmet Şık ve Nedim Şener’in de arasında bulunduğu gazetecilere yönelik soruşturma.



Malatya Zirve Yayınevi Cinayeti’nin Ergenekon bağlantılarına dair yürütülen soruşturması.





Tatlıses davasına bakıyor



Cihan Kansız, halen Türkücü İbrahim Tatlıses’in silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili tutuklanan Abdullah Uçmak ve adamlarıyla ilgili soruşturmayı yürütüyor. Cihan Kansız, Ergenekon soruşturması kapsamında Şile’de yapılan kazılarla ilgili olarak 1’i tutuklu 4 şüpheli hakkında dava açmıştı.







