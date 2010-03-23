T24 - Gaziantep Hayrat Jandarma Karakolu'nda görev yapan er Serhat Yıldız'ın ölümüyle ilgili hastane raporu, Yıldız'ın kendisini G-3 piyade tüfeğiyle sırtından vurduğunu ortaya çıkardı. Askeri yetkililer olayın ardından aileye "kaza" ve "intihar" açıklaması yaparken, bu çelişkili açıklamalar üzerine hastaneye giden ve askeri savcıyla da görüşen baba Ali Rıza Yıldız'a olayla tutanak ve hastane raporu okutulmadığı da belirtildi.



Taraf gazetesinden Mehmet Baransu'nun "Kendisini G-3 ile sırtından vurmuş" (23 Mart 2010) başlıklı haberi şöyle:



Kendisini G-3 ile sırtından vurmuş



İntihar ettiği söylenen er Serhat Yıldız’la ilgili rapor, askerî yetkilileri yalanladı: G-3 tüfeğinin kurşunu sırtından girip göğsünden çıkmış.



Gaziantep Hayrat Jandarma Karakolu’nda görev yaparken babasına “kazara göğsünden vuruldu”, dedesine de “intihar ettiği” söylenen er Serhat Yıldız’ın sırtından vurulduğu ortaya çıktı. Taraf ’ın ulaştığı Şehit Kamil Devlet Hastanesi raporuna göre Yıldız’a isabet eden G-3 mermisi sırtından girip, göğsünden çıkmış.





Rapor: Kurşun sırtından girdi



İşte askerî yetkililer tarafından aileye ‘kaza’ ve ‘intihar’ şeklinde çelişkili açıklamalar yapılan olayın tüm ayrıntıları. Er Serhat Yıldız, İstanbul Maltepe’den Gaziantep’in Hayrat Jandarma Karakolu’na vatani görevini yapmak üzere altı ay önce gitmişti. Henüz hayatının baharında 21 yaşındaydı. 19 Şubat 2010 tarihinde bir uzman çavuş ve üç erle birlikte sigara kaçakçılarını mahkemeye götürdükten sonra jandarma aracıyla görev yaptığı karakola dönüyordu. Karakola altı kilometre kala, saat 18:00 sularında araç içinde silah sesi duyuldu. Er Yıldız, vurulmuştu. Acilen Şehit Kamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Aşırı kan kaybeden Yıldız’a müdahale eden Dr. Mehmet Ali Kökçüoğlu, “Ateşli silah yaralanması” olarak kayda geçirdiği olayla ilgili raporda şunlara yer verdi: “Kurşun sırtından girip 1x1 cm çapında delik açıp, göğsünden 3x3 cm çapında delik açmıştır.”



Daha sonra Göğüs Cerrahisi Servisi’ne yatışı yapılan Yıldız, bir süre sonra öldü. Yıldız’ın ölümüyle birlikte çelişkili açıklamalar geldi.





Binbaşı ‘kaza’ dedi



Er Yıldız’ın Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde oturan ailesine haber veren bir binbaşı, baba Ali Rıza Yıldız’a “Oğlunuzu bir kaza sonrası kaybettik, göğsünden bir kurşun girmiş. Başınız sağ olsun” dedi.



Gaziantep’te yapılan askeri törenin ardından er Yıldız’ın cenazesi, apar topar memleketi Sivas’ın İmranlı İlçesi’ne bağlı Karlık Köyü’ne gönderildi. Baba henüz köye ulaşmamışken, cenazeyi teslim eden Çayırlıdere Jandarma Karakol Komutanı, ölüm sebebini soran Serhat Yıldız’ın dedesine “intihar etti” dedi. Dedenin “intihar değil kaza olmuş” tepkisi üzerine de komutan “Birliğinden almış olduğumuz bilgi bu yönde” dedi.





Hastane raporu verilmedi



Çelişkili açıklamalar üzerine Gaziantep’e giden baba Ali Rıza Yıldız, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı ve oğlunun görev yaptığı ilçe jandarma komutanının yanı sıra askeri savcıyla görüştü. Olayla ilgili tutulan tutanağı ve çocuğuyla ilgili hastane raporlarını almak istiyordu. Babanın askeri yetkililerden bir talebi daha vardı; Olay yeri incelemesi istiyordu. Babaya “soruşturma devam ediyor” gerekçesiyle, raporlar ve tutanak verilmedi. Baba Yıldız, ayrıca olay sırasında araçta bulunan uzman çavuşla görüşmek istedi. Babanın görüşme isteği “Şimdi burada yok, görevden ne zaman geleceği de belli olmaz” denilerek reddedildi. Kurşunun hangi silahtan çıktığı da henüz belli olmadığı için, soruşturma sonunda kendisine haber verileceği belirtilince baba Yıldız, İstanbul’a döndü.





Olayın peşini bırakmayacağım



Taraf ’a konuşan baba Yıldız, “Bana araç içerisinde kazara oğlumun göğsüne isabet eden kurşunla şehit olduğu söylendi. Askeri yetkililer kurşunun göğsünden girip kürek kemiğinden çıktığını söylediler. Sizdeki rapor tam tersini söylüyor. Biz de kaza ve intihara inanmıyorduk. Oğluma mezarı başında söz verdiğim gibi olayın arkasını ortaya çıkartmadan tek damla gözyaşı dökmeyeceğim” dedi.