Kendisini doktor diye tanıtıp çocukların fotoğrafını isteyen kişi, serbest kaldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SOSYAL medyada açtığı sahte profil ile kendisini çocuk doktoru gibi tanıtarak, iletişime geçtiği annelerden bebeklerinin fotoğraf ve videolarını istediği iddiasıyla gözaltına alınan C.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. C.K. ifadesinde, eğlenmek için hesabı açtığını, pişman olduğunu söyledi.

Sosyal medya ağlarından Instagram\'da \'çocuk cerrahı\' olduğunu iddia ederek sahte hesaplar açan C.K.\'nin, kendisiyle iletişime geçen annelerden, rahatsızlığı bulunan bebeklerinin fotoğraf ve videolarını istediği iddia edildi. Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde yaşayan C.K. hakkındaki şikayet üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifade veren C.K. eğlenmek amacıyla sosyal medya hesabını açtığını belirterek, \"Tamamen eğlenmek amaçlı çocuk cerrahı sitesi kurdum. Aileler de bana çocuklarının fotoğraflarını attılar. Çok pişmanım\" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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