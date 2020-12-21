Kendisini ‘Ayasofya Vakfı Başkanı’ ve ‘bakanlık bürokratı’ olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran İbrahim Savcı yakalandı

Kendini resmiyette olmayan ‘Ayasofya Vakfı Başkanı’, ‘bakanlık bürokratı’ olarak tanıtarak fotoğraf çektirdiği belediye başkanı, bürokrat ve tanınmış kişileri referans olarak kullanıp çok sayıda kişiyi iş vaadiyle dolandıran 'Hoca' lakaplı ilkokul mezunu İbrahim Savcı, yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, uzun süre bir cemaatin içinde yer alan ‘Hoca’ lakaplı İbrahim Savcı, cemaatten ayrıldıktan sonra Türkiye’den Kıbrıs’a uzanan bir dolandırıcılık hikâyesine imza attı. Gittiği her yerde üst düzey protokolle karşılanan Savcı, yerel ve ulusal medyada “Ayasofya Vakfı Genel Başkanı İbrahim Savcı’dan anlamlı ziyaret” gibi kendisi ile ilgili haberler yaptırdı. Oluşturduğu bağlantılarla Türkiye’den birçok kişiyi dolandıran Savcı, yatırım ve iş bağlantısı vaadiyle Kıbrıs’taki iş insanları, bürokratlarla da iletişime geçti.

Belediye başkanları, üst düzey bürokrat, tanınmış kişi ve iş insanlarıyla çektirdiği fotoğrafları referans olarak kullanan Savcı, Kıbrıs’ta bağlantı kurduğu çok sayıda kişiyi de dolandırdı.

‘Turgutlar’ isimli bir örgütün lideri olduğu iddia edilen İ.M.T. ile bağlantıya geçen Savcı, uzun süredir örgütü adım adım izleyen Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibine takıldı. Yaklaşık 6 aylık teknik-fiziki takibin ardından ‘Turgutlar’ örgütüne operasyon yapan organize polisi, Savcı’yı da gözaltına aldı.