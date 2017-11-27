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Kendisini asarak intihar etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Osman Bozkurt, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini ip ile evin tavanına asarak intihar etti

27 Kasım 2017 02:34

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Osman Bozkurt, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini ip ile evin tavanına asarak intihar etti. 
Olay, bugün gündüz saatlerinde Yazır Mahallesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Osman Bozkurt, annesiyle birlikte yaşadığı evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak intihar etti. Bozkurt\'un cesedini bulan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bozkurt\'un cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Murumu Morgu\'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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