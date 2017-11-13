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Kendisini arayan polis müdürünün arabasına molotof attı

Kısa sürede söndürülen yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi

13 Kasım 2017 06:58

Polis tarafından aranan bir kişi polis müdürünün aracını molotof atarak yaktıktan sonra yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz'ın otomobili, hakkında "mala zarar verme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tarafından kundaklandı.

Girne Mahallesi'nde ikamet eden Kanyılmaz'ın evinin önündeki otomobiline molotofkokteyli atıldı.

Otomobilinin yandığını gören Kanyılmaz durumu meslektaşlarına ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde şüphelinin, hakkında "mala zarar verme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Y. (29) olduğu belirlendi.

Kanyılmaz, ses üzerine balkondan baktığında kaçan kişiyi gördüğünü belirterek, "Şahıs tarafımızca aranan biriydi." dedi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın da olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı.

 

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