-KENDİSİNİ AMELİYAT ETMEYE KALKTI LOS ANGELES (A.A) - 27.07.2011 - ABD'nin Los Angeles kentinde bir kişi, karın bölgesindeki fıtığı çıkarmak için kendi kendini "ameliyat etmeye" kalktı. Los Angeles'in doğusundaki Glendale polisinden yapılan açıklamaya göre, 63 yaşındaki adamın "ameliyata" giriştiğini görünce polis çağıran karısı, eşinin çektiği acılara daha fazla dayanamayarak kendi kendine birşeyler yapmaya karar verdiğini anlattı. Polis, "Adamın eşi bize kocasının fıtığını çıkarmaya çalıştığını söyledi" açıklamasında bulundu. Adamın kendine yeniden zarar vermemesi için psikiyatri kliniğinde gözetim altına alındığı ve fiziki durumunun istikrarlı olduğu kaydedildi. Ancak adamı muayene eden doktorların, hastanın bu "girişiminin" durumunu kötüleştirdiği düşüncesini taşıdıkları belirtildi.