Kendisini aldatan kocasının penisini kesti

Tayland'da eşinin kendisini en yakın arkadaşıyla öğrenen bir kadın, kocasının cinsel organını maket bıçağıyla kesti.

Pattaya şehrinde meydana gelen olay, kadının aldatıldığını öğrenmesiyle başladı.



Kızgın eş, kocasını iş yerine çağırarak kendisiyle cinsel ilişkiye girme vaadinde bulundu.

Pattaya One'ın haberine göre; kocası pantalonunu indirince gizlediği maket bıçağı ile saldırıya geçen kadın, elindeki maket bıçağını savurmaya başladı.

Adı 'Somchai' olarak açıklanan kocanın cinsel organının kopma noktasına geldiği ve çok kan kaybettiği açıklandı.



Kanlar içinde bulunan Somchai hastaneye kaldırılırken, kızgın eşin, kocasıyla birlikte hastaneye gittiği ve başında beklediği açıklandı.