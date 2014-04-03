Kendisine zorla gelinlik giydiren nişanlısından şikayetçi olan adam açtığı davayı kazandı

Almanya'nın Hagen kentinde nişanlısı ve iki kişinin kendisini darp ederek, zorla gelinlik giydirdikleri gerekçesiyla mahkemeye başvuran Türk, davayı kazandı, üç kişi tazminat ödeyecek.

Hürriyet.com.tr’nin haberine göre, düğün hazırlıkları yaptığı sırada evleneceği kişinin başka bir kadınla imam nikahı olduğunu öğrenen 29 yaşındaki Nazende K., nişanlısından intikam almak için tuzak kurdu.

Nişanlısı Mustafa P.’yi bir eve çağıran Nazende K., burada iki tanıdığıyla onu beklemeye başladı. İçeri giren adam, bir anda saldırıya uğradı. Nazende K. önce dayak attırdığı nişanlısına daha sonra düğünde giyeceği gelinliği zorla giydirdi.

İki kişi nişanlısını tutarken o da gelinlikli haliyle fotoğrafını çekerek bunu sosyal medyada paylaştı.

Gelinlik giydirdikleri 30 yaşındaki Mustafa P.'nin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan üç kişi; kişilik haklarını ihlal, adam yaralama ve onur kırma suçlarından 300 euro tazminat ödemeye mahkum oldu.

Hagen Mahkemesi’nde görülen davada, davacının Avukatı Jörg Tigges “Müvekkillim o gelinliği gönüllü giymedi. Zorla giydirildi” dedi.