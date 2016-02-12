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Dünya

Kendisine tecavüz eden kayınbiraderinin cinsel organını kesip 'tecavüz kanıtı' olarak polise teslim etti

Bölge polis sözcüsü Abid Han, cinsel organı kesilen adamın olaydan sonra intihar ettiğini açıkladı

12 Şubat 2016 13:03

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Sidhi kasabasında üç çocuk annesi bir kadın, kendisine tecavüz eden kayınbiraderinin cinsel organını kesip "tecavüz kanıtı" olarak polise teslim etti.
 
Times of India’nın haberine göre; kadın, eşi eve bin 200 kilometre mesafedeki Maharaştra eyaletinde çalıştığı için çocuklarıyla birlikte kayınbiraderinin evinde kalıyordu. 32 yaşındaki kadın, daha önce kendisine defalarca tecavüz ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderinin son girişimine beklenmedik bir şekilde karşılık verdi.

Cinsel ilişkiye razıymış rolü yapan kadın yanında getirdiği orakla kayınbiraderinin cinsel organını kesti.

Kadın "tecavüz delili" olarak yanında götürdüğü cinsel organla birlikte polis karakoluna teslim oldu.

Bölge polis sözcüsü Abid Han, cinsel organı kesilen adamın ise olaydan sonra intihar ettiğini açıkladı.

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