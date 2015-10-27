Kendisine tecavüz eden adamın çocuğunun başını kesti!

Hindistan'da 13 yaşında bir kız, kendisine tecavüz eden bir adamdan intikam almak amacıyla 5 yaşındaki çocuğunu kandırarak kaçırdıktan sonra boş bir arazide başını kesti.

Times of India’nın haberine göre, Uttar Pradeş eyaleti polis sözcüsü Rajveer Singh, Amit adlı 5 yaşındaki erkek çocuğun cesedinin toprağı eşeleyen köpekler tarafından yarı gömülmüş halde bulunması üzerine yapılan soruşturmadan tecavüze karşı intikam öyküsünün çıktığını açıkladı.

Açıklamaya göre, adı gizli tutulan 13 yaşındaki uçucu madde bağımlısı kız, aynı mahallede yaşayan Rinku adlı kişi tarafından birçok kez tecavüze uğradı. DHA'da yer alan habere göre, küçük kız intikam için tecavüzcüsünün 5 yaşındaki çocuğunu kandırarak kaçırdıktan sonra boş bir arazide önce başını kesti. Cesedi tuğlayla ezen kız, daha sonra cesedi bir naylona sarıp yaktıktan sonra kalan kısmı toprağa gömdü.

Korkunç olay cesedin yarı gömülü bulunduğu toprağı eşeleyen sokak köpekleri tarafından bulunmasıyla ortaya çıktı.