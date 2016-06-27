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Kendisine saldıran ayıdan tekme atarak kurtuldu

Köylüler yetkililerden ayı saldırılarına karşı bir çözüm beklediklerini dile getirdi

27 Haziran 2016 17:57

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde Soner Aksakal hayvanlarını otlattığı esnada bir ayının saldırısına uğradı. Aksakal, ayıdan bağırarak ve tekme darbeleri ile kurtulduktan sonra cep telefonu ile yardım istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şavşat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edilen Aksakal, ayının bir anda karşısına çıktığını belirterek, “Köyümüzün hemen yakınında hayvanlarımı otlatıyordum. Bir anda ayı karşıma çıktı. Kendimi savunmak için ayağımı uzattım. Bu sırada ayı ayağımdan tutarak beni düşürdü. Daha sonra kafamda pençe darbeleri hissettim. Tekme darbelerim ve bağırmam sonucunda ayı beni bırakıp gitti. Şoku atlatıp kendime geldikten sonra kazağımla başımı sardım. Yakınlarıma cep telefonu ile haber verdim. Yakınlarım gelip beni hastaneye götürdüler” dedi.


"Herkes korku içinde"



Yetkililerden ayı saldırılarına karşı bir çözüm beklediklerini dile getiren Aksakal, “Benzeri ayı saldırıları köyümüz ve ilçemizin değişik yerlerinde yıllardır devam etmektedir. Çok sayıda insanımız ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. Artık yetkililerimizin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Artık herkes korku içinde. Bağ bahçe işlerimize giderken bile tedirgin oluyoruz. Hayvanlarımızı otlamaya götüremiyoruz. Yetkililerimizden hem insanları hem de yaban hayatını mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm bulmalarını istiyoruz. İnsanların zararını tazmin etsinler ya da bu ayıların çözüm yolunu arasınlar. Hayvanların hakları varsa insanların da hakları var” ifadelerini kullandı.

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