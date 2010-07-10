Kendisine ‘kel’ diyen garsonu av tüfeğiyle vurdu

T24-

Merkez Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan bir restorana önceki gece saat 01.00 sıralarında gelen, tekstil işçisi, evli ve 2 çocuk babası Gürsel Özkan yalnız başına oturduğu masada bira içmeye başladı. Bir süre sonra garson Halil Bozkaya, Özkan’ın yanına bir kadın getirerek oturttu. Kadın viski içerken Gürsel Özkan bira içmeye devam etti. Saat 04.00 sıralarından hesabı ödemek için kasaya giden Özkan hesabın 170 lira olduğunu görünce, “Ben 3 tane bira içtim. Borcum 30 lira” diyerek itiraz etti.

"BEN BİRAMI İÇERKEN SEN ARKADAŞLARINLA VEDALAŞ"

Garson Bozkaya, “Yanına oturan bayanın içtiği içkinin ve yediği çerezlerin parasını da vereceksin. Muhabbet bedava olur mu? Ödeyeceksin kel” diyerek kafasına vurdu. Bunun üzerine Gürsel Özkan, “Bana kimse kel diyemez. Seni öldüreceğim” diyerek restorandan ayrıldı. Demetevler Mahallesi’ndeki evine giden Özkan kendisine ait ruhsatlı av tüfeğini alıp restorana geri döndü. Bir masaya oturup, garson Halil Bozkaya’dan bira isteyen Özkan, “Kimse benim gururumu kıramaz. Bana kel diyemez. Ben biramı içerken arkadaşlarınla vedalaş” dedi.

"SEN BU KEL KAFAN VE BÜCÜR BOYUNLA MI BENİ ÖLDÜRECEKSİN?"

Bozkaya’nın gülerek, “Sen bu kel kafan ve bücür boyunla beni mi öldüreceksin?” demesi üzerine, Gürsel Özkan, garsonu koluna girerek dışarıya çıkardı. Otomobilinden ruhsatlı av tüfeğini alan Özkan, Halil Bozkaya’ya iki el ateş etti. Karnı, sırtı ve bacaklarına 12 saçma isabet ederek ağır yaralanan ve aşırı derecede kan kaybeden Halil Bozkaya olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ambulansı ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden ayrılarak evine giden Gürsel Özkan durumu eşi ve çocuklarına da anlattı. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Gürsel Özkan, “Bana kel dedi kafama vurdu. Gururumla oynadı. Hak etti. Herkes yaptığının cezasını çeker” dedi.

Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen Gürsel Özkan, “Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi