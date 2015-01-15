Kendisine hakaret eden şoföre el bombası attı

Çin 'de 77 yaşındaki emekli Wang Shichao isimli adam, kendisine hakaret eden otobüs şoförüne el bombası attı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Vatan 'da yer alan habere göre, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı adam otobüsün durduğu bir anda elindeki el bombasını şoförün üzerine atıyor. Küçük bir patlamanın yaşandığı otobüste, yolcular panik yaşıyor. Yaşlı adamın otobüs şoförünün kendisine hakaret etmesinden dolayı çok kızdığı ve intikam almak için evdeki antika el bombasını patlatmaya karar verdiği belirtildi.

Otobüs şoförü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Mahkemeye çıkarılan Shichao, "Bombayı patlatmama rağmen yaşadığımıza çok şaşırdım" dedi.