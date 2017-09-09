T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kendisinden uyuşturucu parası isteyen babasını av tüfeğiyle yaraladı

Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ'nde 24 yaşındaki Erdinç E

09 Eylül 2017 15:01

Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ\'nde 24 yaşındaki Erdinç E., uyuşturucu almak için kendisinden para istediğini öne sürdüğü babası 55 yaşındaki Yalçın E.\'yi av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.
Olay, Yayla Mahallesi Çam Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Erdinç E., uyuşturucu almak için kendisinden para istediğini öne sürdüğü babası Yalçın E.\'yi evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle bacağından vurarak, yaraladı. Erdinç E. kaçarken, yaralanan Yalçın E. çağrılan ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaçan Erdinç E., bir süre sonra polis ekiplerince Soğuk Kuyu Sokak\'ta bir evin bahçesinde saklandığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Erdinç E., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinde babasının kendisinden sürekli uyuşturucu madde almak için para istediğini iddia ederek, bu nedenle sinirlenerek babasını bacağından vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VahitKIRKLARELİ DHAKIRKLARELİErdinçYalçınOlay Yayla MahallesiSokakKırklareli Devlet HastanesiKaçan ErdinçSoğuk Kuyu SokakEmniyet MüdürlüğüOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24