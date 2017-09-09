Kendisinden uyuşturucu parası isteyen babasını av tüfeğiyle yaraladı

Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ\'nde 24 yaşındaki Erdinç E., uyuşturucu almak için kendisinden para istediğini öne sürdüğü babası 55 yaşındaki Yalçın E.\'yi av tüfeğiyle bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Yayla Mahallesi Çam Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Erdinç E., uyuşturucu almak için kendisinden para istediğini öne sürdüğü babası Yalçın E.\'yi evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle bacağından vurarak, yaraladı. Erdinç E. kaçarken, yaralanan Yalçın E. çağrılan ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaçan Erdinç E., bir süre sonra polis ekiplerince Soğuk Kuyu Sokak\'ta bir evin bahçesinde saklandığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Erdinç E., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinde babasının kendisinden sürekli uyuşturucu madde almak için para istediğini iddia ederek, bu nedenle sinirlenerek babasını bacağından vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.