Kendisinden üçüncü tekilde bahseden Trump, "Trump büyük zafer kazandı" dedi; Demokratlarla alay etti

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ABD Başkanı Donald Trump, dün Iowa'da yapılan Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde "büyük bir zafer" elde ettiğini açıklarken, yaşanan problemler sonucu ön seçim sonuçlarını açıklayamayan Demokrat Parti'yle alaya etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Demokrat ön seçimleri eşi benzeri görülmemiş bir felaket. Hiçbir şey çalışmıyor, tıpkı ülkeyi yönettikleri zamanlarda olduğu gibi. 5 milyar dolarlık Obamacare internet sitesini hatırlayın. Dün akşam Iowa'da büyük bir zafer kazandığını sadece 'Trump' söyleyebilir" yazdı.

Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat adayı belirleyecek ön seçimin ilk ayağının sonuçlarının açıklanması "sayıların aktarılmasındaki düzensizlikler" sebebiyle ertelendi. Sonuçların bugün açıklanacağı duyuruldu.