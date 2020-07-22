Kendisinden haber alınamadığı belirtilen 17 yaşındaki Damla Horoz için sosyal medyadan çağrı

Muğla'da geçen hafta kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin' in öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, bir gündür kaybolduğu belirtilen 17 yaşındaki Damla Horoz için sosyal medyadan çağrılar başladı.

Muğla'da geçen hafta kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldüğünün ortaya çıkmasını takiben, 17 yaşındaki Damla Horoz'un da kayıp olduğunun belirtilmesi üzerine Twitter üzerinden '#damlahorozbulunsun' etiketiyle çağrılar yapılmaya başladı.

Söz konusu etiket, şu an Türkiye'de en çok konuşulan gündem olarak öne çıkıyor.

Etiketle birlikte yapılan paylaşımlara göre Damla Horoz, dün sabah 4 civarında Düzce'de kayboldu.